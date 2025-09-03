Ağustos Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla artış yüzde 21,50, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,95 oldu. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre bu artış yüzde 39,62 seviyesine ulaştı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE’nin aylık yüzde 1,79 artacağı tahmininde bulunmuştu. Bu sonuç, enflasyon beklentilerini aşmış oldu. Ekonomi araştırma grubu olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), E-TÜFE’nin ağustos ayında yüzde 3,23 oranda artış gösterdiğini bildirdi. ENAG, son 12 aylık tüketici fiyat endeksi artışını ise yüzde 65,49 olarak belirtti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nin ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 40,83 artış gösterdiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre temmuzda tüketici enflasyonu, aylık yüzde 2,06 ve yıllık yüzde 33,52 olmuştu.

KONUTTA YÜKSEK ARTISLAR GÖRÜLDÜ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri arasında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta ise yüzde 53,27 artış kaydedildi. Bu ana grupların yıllık değişime etkileri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 olarak belirtildi. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış oranı eğitimde gerçekleşti ve bu oran yüzde 60,91 olarak kaydedildi.

AYLUK ARTILAR DA DİKKAT ÇEKİYOR

Aylık bazda en yüksek ağırlığa sahip üç harcama grubunun değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 artış olarak açıklandı. İlgili bu grupların aylık değişim etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış oranı ise alkollü içecekler ve tütün ile yüzde 6,04 olarak belirlendi.

ENDKSTE BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, endekste yer alan 143 temel başlıktan 20’sinde düşüş gerçekleşti, 4’ünde değişim olmadı. Aynı zamanda 119 temel başlığın endeksinde artış yaşandı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre ise bu artış yüzde 39,07 seviyesine çıkarak önemli bir yükseliş sergiledi.