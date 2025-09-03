Ağustos Enflasyonu Açıklandı, Yüzde 32,95

Dünya

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 seviyesine ulaştı. Bu sonuç, ekonomistlerin ağustos için yaptığı değerlendirmelere kıyasla farklılık gösterdi; zira beklentiler aylık TÜFE’nin yüzde 1,79 artması, yıllık enflasyonun da yüzde 32,63 olması yönündeydi.

Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yılı sonu için enflasyon tahminleri ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 2,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak hesaplanmıştı. Bu durum, ekonomik görünümdeki belirsizlikleri gözler önüne seriyor.

