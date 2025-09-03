Ağustosta Dış Ticaret Açığı Yüzde 16,7 Düştü

DİŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ait dış ticaret açığı verilerini duyurdu. Bakan Bolat’ın belirttiğine göre, ağustos ayında mal ihracatı 21 milyar 795 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu değer, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 oranında bir gerileme yaşandığını gösteriyor.

İTHALATTA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,9 azalmayla 25 milyar 963 milyon dolara düştü. İthalattaki bu azalma, son 11 ayın ardından ilk kez görülen bir düşüş oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 azalarak 4 milyar 168 milyon dolara geriledi ve böylelikle son 46 ayın en düşük seviyesine ulaştı.