Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında tüketici fiyatları içerisinde en yüksek artış hava yolu yolcu taşımacılığında yaşandı. Bu hizmetin fiyatı yüzde 36,43 oranında yükseldi. Ardından yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Ağustos ayı içerisinde fiyatı en çok düşen ürün ise patates oldu, bu ürünün fiyatı yüzde 10,4 oranında geriledi. Patatesteki bu düşüşü yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri ve yüzde 1,87 ile televizyon fiyatlarındaki düşüş izledi.

DİĞER ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

Fiyatı en fazla artan ürünler arasında ayrıca ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 oranında artış gösterdi. Ağustos ayında fiyat değişim oranlarına göre en fazla artan ve azalan ürünler bu şekilde sıralanıyor.