Ekonomi

Ağustosta Zam Şampiyonu Belli Oldu

agustosta-zam-sampiyonu-belli-oldu

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında tüketici fiyatları içerisinde en yüksek artış hava yolu yolcu taşımacılığında yaşandı. Bu hizmetin fiyatı yüzde 36,43 oranında yükseldi. Ardından yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Ağustos ayı içerisinde fiyatı en çok düşen ürün ise patates oldu, bu ürünün fiyatı yüzde 10,4 oranında geriledi. Patatesteki bu düşüşü yüzde 2,86 ile çocuk giyim, yüzde 2,06 ile mutfak mobilyaları, yüzde 1,97 ile şarküteri ürünleri ve yüzde 1,87 ile televizyon fiyatlarındaki düşüş izledi.

DİĞER ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

Fiyatı en fazla artan ürünler arasında ayrıca ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32 ve kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 5,92 oranında artış gösterdi. Ağustos ayında fiyat değişim oranlarına göre en fazla artan ve azalan ürünler bu şekilde sıralanıyor.

ÖNEMLİ

Dünya

Epstein Davası Kayıtları Açıklandı, Kanıt Yok

ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein davasına ait 33 bin 295 sayfalık belgeleri yayımladı. Belgelere göre, birçok ünlü isim yer alıyor ancak "müşteri listesi" iddiaları doğrulanmadı.
Dünya

Venezuela: Trump’ın Video’su Yapay Zeka İle Üretilmiş

Venezuela'nın İletişim Bakanı Freddy Nanez, Trump'ın paylaştığı uyuşturucu yüklü gemiye yönelik videonun yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini ve içindeki sahnelerin "çizgi film benzeri" olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.