Ahılı Köyü’ndeki Gölet Yeniden Dolduruldu

KURAKLIĞIN SONU GELİYOR

Kırıkkale’deki Ahılı köyü, yaşanan kuraklık nedeniyle çatlaklarla dolmuş ve çorak bir hale gelmişti. Uzun süren susuzluğun ardından gelen sağanak yağışlar, köydeki göletin yeniden dolmasını sağladı. Tarım arazilerine su sağlayan gölette su seviyesi, yüzde 50’den fazla yükseldi. Yaz boyunca derin çatlakların ortaya çıktığı gölet yatağında, artık su birikintileri görülmeye başlandı. Göletin yeniden dolması, sadece tarımsal sulama için değil, aynı zamanda köy halkının gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için umut verici bir gelişme oldu.

UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Ahılı Köyü Muhtarı Davut Doğan, köydeki göletin geçtiğimiz yaz tamamen kuruduğunu ancak yağışlarla yeniden dolduğunu ifade etti. “Göletimizde hiç su yoktu, adeta kurumuş, çöle dönmüştü o bölge. Sağanak yağıştan dolayı göletimizin yüzde 50’sinden fazlası doldu” diyerek, durumun kurtarıcı olduğunu belirtti. Doğan, “Kışın da böyle devam ederse gelecek yaz su sıkıntımız olmaz inşallah. Yağışların etkisi tarıma faydalı oluyor. Tarımsal sulamada kullanıyoruz. Orada su olmadığı zaman doğal olarak tarım yapamıyorum. Şimdi dolmaya başladı. Sonbaharda ve kış mevsiminde yağan yağmur ve karla göletimiz dolup taşar” şeklinde ekledi.