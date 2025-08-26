Gündem

Ahlat’ta Erdoğan ve Bahçeli Sohbet Etti

ahlat-ta-erdogan-ve-bahceli-sohbet-etti

ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELDİLER

Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Bitlis’in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, etkinlik alanında kurulan han çadırında bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından Erdoğan, Bahçeli’yi Ahlat’taki evinde ziyaret ettikten sonra özel anlar paylaştılar.

MÜZİKLE DOSTLUK PEKİŞTİRİLDİ

MHP’ye yakınlığı ile bilinen bir kaynağa göre, Bahçeli bu toplantıda Erdoğan’a iki türkü dinletti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, özel olarak hazırlanan “Canların Türküsü” ve “Kardeşlik Türküsü” eserlerini, Ahlat’taki konutunda Erdoğan’a dinletti. Erdoğan, her iki türküyü de büyük bir beğeniyle dinledi ve MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkürlerini sundu.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde Panik Yaşandı

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde bir kişi, 3. kattaki merdivenlerden atlamaya teşebbüs etti. Olay, güvenlik ekipleri tarafından müdahale ile önlendi.
Gündem

Erdoğan, Bahçeli’ye İki Türkü Dinletti

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.