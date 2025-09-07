Ahmed Kutucu, Galatasaray’dan ayrılıyor

Gündem

A. KUTUCU GALATASARAY DÖNEMİNİ KAPATIYOR

25 yaşındaki forvet, daha fazla süre almak amacıyla yeni bir yola girmeye karar verdi. Ahmed Kutucu’nun sürpriz bir takıma transfer olduğu duyuldu. Bu gelişmeyle Süper Lig’de bir son dakika transferi daha gerçekleşmiş oldu.

EYÜPSPOR ARTIK GEÇMİŞTE KALDI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Eyüpspor ile etkileyici bir performans sergileyen Ahmed Kutucu, ara transfer döneminde Galatasaray’a katıldı. Sarı-kırmızılı forma altında bekleneni veremeyen oyuncu, sezon sonunda hakkında çıkan ayrılık söylentileriyle gündeme geldi. Sonunda, beklenen transfer gerçekleşmiş oldu.

