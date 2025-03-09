Ahmed Şara’dan Lazkiye Olayları Yorumu

LAZKİYE’DE ŞİDDET OLAYLARI SONRASI AÇIKLAMALAR

Lazkiye ilinde meydana gelen şiddet olayları sonrasında beklenen açıklama yapıldı. Sosyal medyada yayımlanan videoda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın, Şam’ın Mezze Mahallesi’ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra yaşanan olaylar hakkında konuştuğu görüldü. “Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız.” diye belirtti.

DEVLET GÜVENLİĞİNE SALDIRILAR

Yapılan habere göre, devrik Esad rejimi yanlıları Lazkiye’deki SADCOP petrol tesisine bir saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, İdlib’den gelen saldırganların püskürtüldüğünü açıkladı. Daha önce, 6 Mart’ta devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye’nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Bu olay sonrası, Suriye ordusu, tank ve zırhlı personel taşıyıcılar gibi ağır silahlarla donatılmış yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri göndermiş, devrik rejim unsurlarının yakalanması için bölgedeki operasyonları başlatmıştı.

SURİYE CUMHURBAŞKANI’NIN MESAJLARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart’taki saldırısının kendilerini test etme amacı taşıdığını belirtirken, ülke genelinde birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Ülkede yeniden inşa sürecine girmek istiyoruz ve kan dökme niyetimiz yok.” ifadelerini kullandı. Güvenlik güçlerine hızlı müdahale ve başarılı performansları için teşekkür eden Şara, “Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmalarını sürdürmelidir.” şeklinde konuştu. “Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz.” dedi.