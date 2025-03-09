Ahmed Şara’dan Lazkiye Olayları Yorumu

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Lazkiye ilinde meydana gelen şiddet olayları sonrası beklenen açıklama gerçekleşti. Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’ın Mezze Mahallesi’ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra şiddetle ilgili ifadelerde bulundu. Şara, “Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız.” dedi.

DEVLET GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRI Düzenlendi

SANA’nın haberine göre, devrik Esad rejimi yanlıları, Lazkiye’deki SADCOP petrol tesisine saldırı gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri, bu saldırıya karşılık vererek, İdlib’den Lazkiye’ye gidip saldırganları püskürtüldüğünü açıkladı.

SALDIRILARIN SONUCU AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI

Suriye’de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart’ta Lazkiye’nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından Suriye ordusu, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve çok namlulu roketatarların bulunduğu yüzlerce araçla takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine yönlendirmiş, bölgede devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı. Operasyonlar sırasında en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basın ve sosyal medya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler ve görüntüler paylaşmıştı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart’taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını belirtmiş, birlik ve beraberlik mesajı vererek, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme niyetlerinin olmadığını dile getirmişti. Güvenlik güçlerini, devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik eden Şara, “Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.