Ahmed Şara, Dürzi Lider Canbolat ile Görüştü

SURİYE CUMHURBAŞKANI VE LÜBNANLI LİDER GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleşti. Görüşmenin detayları açıklanmazken, görüşmenin, Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerdeki yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalardan sonra yapılması dikkat çekti. Canbolat, Baas rejiminin çöküşünün ardından 8 Ocak’ta Şam’ı ziyaret etmişti.

SURİYE’DE YAŞANAN OLASILIKLAR VE ÇATIŞMALAR

Suriye’deki olayların patlak vermesine neden olan provokasyon ve çatışmalar, sosyal medya üzerinden 28 Nisan’da paylaşılan bir ses kaydına dayanıyor. Ses kaydında, Hz. Muhammed’e küfür eden bir kişi, Dürzi topluluğun yoğun yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirtti. Bu durum, 29 Nisan’da birçok ilde gösterilere sebep oldu. Aynı gün, Şam’daki Ceramane Mahallesi’nde gerginlik çıktı ve bazı silahlı Dürzi gruplar, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine saldırdı. Ceramane’de başlayan çatışmalar, Şam’daki Sahnaya semtine de yayılarak en az 13 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayların kontrol altına alınması için Suriye güvenlik güçleri, bölgeye çok sayıda asker ve ağır silahlara destek sağladı.

İsrail, 30 Nisan akşamı Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya’da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi ise başkent Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışmaların ardından, 1 Mayıs’ta bölgede kontrolü sağladığını belirtti. Aynı gün, İsrail uçakları Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları gerçekleştirdi.

Suriye, İsrail’in başkentin yakınlarına sabaha karşı düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı ve bu durumu Suriye devletine karşı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, İsrail’in bu saldırısının, güvenlik krizlerini derinleştiren “pervasızca eylemlerin” bir devamı olduğu ifade edildi. Dış dünyaya ve Arap ülkelerine, Suriye’nin yanında durmaları ve uluslararası hukuk çerçevesine uymaları konusunda çağrıda bulunuldu. Ayrıca, Suriye’nin ulusal birliği ve güvenliği için kararlılıkla mücadele etmekte olduğu vurgulandı.

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyindeki Suveyda iline hava saldırısı düzenleyerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Suriye’nin resmi ajansı SANA’nın haberine göre, saldırı Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyünde gerçekleştirildi.