Ahmed Şara Geçiş Cumhurbaşkanı Oldu

SİSTEMSEL DEĞİŞİM YAPILIYOR

Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de bulunduğu “Zafer Konferansı” düzenlendi. Konferansa, ülke genelindeki askeri grup temsilcileri de katıldı. Konferansın ardından, Albay Hasan Abdülgani Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü olarak sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara’nın geçiş döneminde Suriye’nin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edildiğini ifade etti. Ayrıca, Şara’nın uluslararası platformlarda ülkeyi temsil edeceğine de vurgu yaptı. Abdülgani, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirtti ve Esed rejimine bağlı olan ordu, güvenlik birimleri ile parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.