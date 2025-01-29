More
Dünya

Ahmed Şara Geçiş Cumhurbaşkanı Oldu

ahmed-sara-gecis-cumhurbaskani-oldu

SİSTEMSEL DEĞİŞİM YAPILIYOR

Suriye Haber Ajansı’na (SANA) göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de bulunduğu “Zafer Konferansı” düzenlendi. Konferansa, ülke genelindeki askeri grup temsilcileri de katıldı. Konferansın ardından, Albay Hasan Abdülgani Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü olarak sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara’nın geçiş döneminde Suriye’nin yeni cumhurbaşkanı olarak ilan edildiğini ifade etti. Ayrıca, Şara’nın uluslararası platformlarda ülkeyi temsil edeceğine de vurgu yaptı. Abdülgani, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirtti ve Esed rejimine bağlı olan ordu, güvenlik birimleri ile parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Özel Hastanelerde Denetim ve Fiyat Düzenlemesi

Özel hastaneler yönetmeliği yenilendi; açılış, işletim ve denetim kuralları güncellendi. Kalite standartlarının yanı sıra tıbbi işlemler de denetlenecek, açılış için suçsuzluk şartı aranacak.
Spor

Galatasaray’da Hakim Ziyech Ayrılığı Resmileşti

Galatasaray, Hakim Ziyech ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.