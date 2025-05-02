Ahmed Şara, Velid Canbolat ile buluştu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam’daki Halk Sarayı’nda Canbolat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede ele alınan konular hakkında bilgi paylaşılmadı. Ancak, ziyaretin, Suriye’de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaların hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekti. Canbolat, Baas rejiminin yıkılmasının ardından 8 Ocak’ta Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Suriye’deki olayların çıkmasına neden olan bir provokasyon, sosyal medya hesaplarında 28 Nisan’da paylaşılan ve Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı ile ortaya çıktı. Ses kaydının sahibi, Dürzi topluluğunun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek Hz. Muhammed’e hakarette bulundu. Bu durum, birçok ilde 29 Nisan’da protestolara yol açtı. Aynı gün Şam’daki Ceramane Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine pusuda bulunduğu bir çatışma ortamına dönüştü. Ceramane’de yaşanan çatışmalara, Şam’daki Sahnaya semtinden diğer Dürzi gruplarının da katılmasıyla olaylar büyüdü. En az 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Suriye güvenlik güçleri, bölgedeki kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda asker, ağır silah ve tank göndermeye başladı.

İsrail ise 30 Nisan akşamı, Dürzileri koruma gerekçesiyle Sahnaya’da beş savaş uçağı ile en az dokuz hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda, iki kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, başkent Şam’ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi’nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışmaların ardından 1 Mayıs’ta bölgedeki kontrolün sağlandığını açıkladı. Ayrıca, İsrail uçakları, sabah erken saatlerde Şam’daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SURİYE’NİN TEPKİSİ

Suriye, İsrail’in başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabaha karşı gerçekleştirdiği saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Bu saldırının, Suriye devletine ve egemenliğine karşı ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in bu saldırısı, istikrarsızlığı artıran ve güvenlik krizlerini derinleştiren pervasızca eylemlerin bir devamıdır” denildi. Bununla birlikte, bu tür saldırıların Suriye halkının birlik ve güvenliğine yönelik saldırılar olduğu vurgulandı. Uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, İsrail’in bu saldırganlıklarına karşı Suriye’nin yanında durma çağrısı yapıldı. Saldırıların, Suriye’nin iç cephesini zayıflatmayı ya da halkın iradesini kırmayı hedeflediği belirtildi. Suriye, ulusal birlik çerçevesinde tüm tarafları diyalog ve işbirliğine davet etti.

İsrail, Dürzi topluluğunu Şam yönetimine karşı kışkırtırken, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye’ye yönelik saldırılarda bulunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde, “Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz” şeklinde açıklamada bulundular.

SUVEYDA’YA DÜZENLENEN HAVA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyinde yer alan Suveyda iline hava saldırısı düzenledi. Suriye’nin resmi ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, İsrail uçakları, Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi.