Ahmed Şara Yarın Türkiye’ye Geliyor

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI ANKARA’YA GELİYOR

Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’yı ziyaret edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Ahmed Şara’nın bu ziyarette bulunacağını duyurdu.

GÖRÜŞMELERDE HASSAS KONULAR GÜNDEME GELECEK

Altun, ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle gerçekleşeceğini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan görüşmelerde Suriye’de yaşanan son gelişmelerin tüm yönleriyle ele alınacağını ifade etti. Ayrıca, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanabilmesi için iki ülke arasında atılacak ortak adımların değerlendirileceğini belirtti.

DESTEKLER ÜZERİNDE DURULACAK

Görüşmelerin bir diğer önemli konusunun geçiş dönemi yönetimi ile Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler olacağını vurgulayan Altun, “Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz.” dedi.