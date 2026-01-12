Ahmet Akın’ın AK Parti’ye Geçiş İddiaları Gündemde

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, son günlerde AK Parti’ye katılacağına dair ortaya atılan iddialar, siyaset çevrelerinde önemli bir tartışma yarattı. Bu konuyla ilgili olarak Hande Aydemir’in sunduğu Şimdi Konuşalım programına bağlanan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ahmet Akın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını canlı yayında açıkladı.

AK PARTİ İDDİALARI GÜNDEME GETİRDİ

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde Ahmet Akın’ın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Akın’ın siyasi yönelimleri ile ilgili konuşulduğunu ifade eden Ilıcalı, “Ahmet Bey ile bu konuşmayı yaptık, durumunu değerlendirdik” şeklinde bilgi verdi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ilıcalı, Akın’ın parti değişikliği konusundaki durumu ve düşünceleri hakkında bilgi verdikten sonra, “Bu tür durumlar, her zaman olabiliyor. Siyasetteki gelişmeler çok hızlı olabiliyor” sözleriyle tartışmalara noktayı koydu. Bu açıklamalar, siyasetteki dinamiklerin ne derece değişebileceğinin bir göstergesi oldu.