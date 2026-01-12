Ahmet Akın’ın AK Parti’ye Geçiş İddiaları Gündemde

ahmet-akin-in-ak-parti-ye-gecis-iddialari-gundemde

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, son günlerde AK Parti’ye katılacağına dair ortaya atılan iddialar, siyaset çevrelerinde önemli bir tartışma yarattı. Bu konuyla ilgili olarak Hande Aydemir’in sunduğu Şimdi Konuşalım programına bağlanan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ahmet Akın ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarını canlı yayında açıkladı.

AK PARTİ İDDİALARI GÜNDEME GETİRDİ

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde Ahmet Akın’ın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Akın’ın siyasi yönelimleri ile ilgili konuşulduğunu ifade eden Ilıcalı, “Ahmet Bey ile bu konuşmayı yaptık, durumunu değerlendirdik” şeklinde bilgi verdi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ilıcalı, Akın’ın parti değişikliği konusundaki durumu ve düşünceleri hakkında bilgi verdikten sonra, “Bu tür durumlar, her zaman olabiliyor. Siyasetteki gelişmeler çok hızlı olabiliyor” sözleriyle tartışmalara noktayı koydu. Bu açıklamalar, siyasetteki dinamiklerin ne derece değişebileceğinin bir göstergesi oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için maddi anlaşmaya vardı. Atalanta ise yüksek taleplerine rağmen bu süreçte zorluk yaşıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa sonrası, taraftarları için aldığı yağmurluklarla dikkat çekti. Hava koşulları, kulüp yönetiminin masraflarını gündeme getirdi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş, kiralık olarak aldığı Tammy Abraham için 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduruyor. Aston Villa, İngiliz golcüye talip olurken, Beşiktaş bonservis konusunda kararlı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.