Ahmet Hakan’dan İmamoğlu Operasyonuna Etkili Analiz

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE ETKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Türkiye’nin gündemini derinden etkiledi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu olayları köşesinde ele aldı ve İmamoğlu’nun siyasetteki rolünün kaybolmasının yaratacağı sonuçları sorguladı. Hakan, “Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?” sorusunu gündeme taşıdı.

MANSUR YAVAŞ’IN RAKİP POTANSİYELİ

Ahmet Hakan, yazısında İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında kıyaslama yaparak, hangisinin AK Parti için daha zorlu bir rakip olabileceğini irdeledi. Anket sonuçları, sağdan oy alma potansiyeli, milliyetçi kesimlerin desteği, “devlet adamı” imajı ve yerli olma iddiası gibi unsurları göz önünde bulundurarak bu soruya yanıt aradı. Hakan’a göre, “AK Parti açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan daha zorlu bir rakip.” İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının Yavaş’ın siyasi kariyerini olumlu yönde etkileyebileceğini savunarak, “Eğer durum buysa, AK Parti çok daha zorlu bir rakiple karşı karşıya kalmış olmuyor mu?” şeklinde bir sorgulamada bulundu.

İMAMOĞLU’NUN ETKİSİ KISITLI SÜREDE SÜRECEK

Ahmet Hakan, Türkiye’de gündemin çabuk değiştiğine vurgu yaparak, “En hararetli tartışmalar bile üç gün sonra unutuluyor,” dedi. Bu açıdan İmamoğlu’nun yaşadığı sürecin yarattığı dalgalanmanın kısa bir süre, belki bir ay, en fazla bir yıl süreceğini öne sürdü. “Seçime üç yıl var. Bu kadar uzun süre fırtına estirilmesi imkânsız,” diyen Hakan, İmamoğlu’nun makam ve maddi olanaklarına ulaşamadığı zaman “unutulma bahçesine fırlatılacağını” iddia etti. Zamanla İmamoğlu’nun etkisinin azalacağına ve halkın ona alışacağına inandı.

CHP’YE YENİ SEÇENEKLER SUNULUYOR

Yazısında CHP’nin konumuna da dikkat çeken Hakan, partinin iki alternatifle karşı karşıya kaldığını belirtti: “Ya CHP, kaderini İmamoğlu’nun kaderine bağlayıp tüm adımlarını buna göre atacak ya da İmamoğlu’na destek verirken kendine yeni bir çıkış yolu arayacak.” Hakan, CHP’nin şu an şokta olduğunu ve henüz net bir strateji belirlemediğini ifade etti. Partinin ilk şoku atlatmasının ardından hangi yolu seçeceği ise merak edilen bir durum olarak öne çıkıyor.