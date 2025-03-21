Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun AK Parti Etkisi

İMAMOGLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE ETKİLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Türkiye’nin gündeminde büyük yankılar uyandırdı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu gelişmeleri köşesinde ele aldı. İmamoğlu’nun siyasi arenada nasıl bir etki yarattığını merak eden Hakan, “Olup bitenin AK Parti’ye yaradığından emin miyiz?” şeklinde bir soru gündeme getirdi.

MANSUR YAVAŞ’IN RAKİP OLARAK GÜCÜ

Ahmet Hakan, yazısında AK Parti için İmamoğlu mu, yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı daha güçlü bir rakip sorusunu irdeledi. Anket sonuçları, sağdan oy alma potansiyeli, milliyetçi kesimlerin ilgisi, “devlet adamı” imajı ve yerlilik iddiası gibi faktörler ışığında bu soruya yanıt bulmaya çalıştı. Hakan’ın görüşüne göre, “AK Parti açısından Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan daha zorlu bir rakip.” Bu bağlamda İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının Mansur Yavaş’ın pozisyonunu güçlendirebileceğini belirtti. “Eğer durum buysa, AK Parti çok daha zorlu bir rakiple karşı karşıya kalmış olmuyor mu?” diyerek operasyonun AK Parti’ye gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

İMAMOGLU’NUN ETKİSİNİN SÜRESİ

Kısa süreli olayların Türkiye’de hızla unutulduğuna dikkat çekerek, “En hararetli tartışmalar bile üç gün sonra unutuluyor,” ifadesini kullandı. Hakan, İmamoğlu’nun yaşadığı sürecin yarattığı fırtınanın bir hafta veya en fazla bir yıl ile sınırlı kalabileceğini savundu. “Seçime üç yıl var. Bu kadar uzun süre fırtına estirilmesi imkânsız,” diyen Hakan, makam ve finansal kaynaklar kaybolduğunda İmamoğlu’nun geri planda kalabileceğini öne sürdü. Ona göre bu süreçte İmamoğlu’nun etkisi zamanla azalabilir ve yerini alışkanlıklara bırakabilir.

CHP’NİN GELECEK STRATEJİLERİ

Hakan, CHP’nin şu andaki durumuna da vurgu yaptı ve partinin iki alternatifle karşı karşıya olduğunu ifade etti: “Ya CHP, kaderini İmamoğlu’nun kaderine bağlayıp tüm adımlarını buna göre atacak ya da İmamoğlu’na destek verirken kendine yeni bir çıkış yolu arayacak.” Şu anda partinin şok payında olduğunu ve henüz belirgin bir yol haritası oluşturamadığını belirtti. İlk şoku atlattıktan sonra izleyeceği strateji ise herkesin merakla beklediği bir konu.