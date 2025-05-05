Ahmet Hakan: Türkiye İçin Tehdit, Kınadı

SALDIRIYLA İLGİLİ YORUMLAR

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında maruz kaldığı yumruklu saldırıya köşesinde geniş yer verdi. Hakan, bu durumu kınarken, olayda bariz bir güvenlik zafiyeti olduğunu ve saldırganın geçmişinin cezasızlık hissi uyandırdığını dile getirdi.

GÜVENLİK ZAFİYETİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Hakan, gerçekleşen saldırıyı “Türk siyasetine ve Türkiye’nin huzuruna yönelik bir tehdit” olarak nitelendirdi. Olayda meydana gelen büyük güvenlik zafiyetine dikkat çeken Hakan, bunun yalnızca Özgür Özel’i değil, tüm Türkiye’yi etkilediğini ifade etti. Yetkililerin konuya bu perspektifle yaklaşması gerektiğini savundu.

SALDIRGANIN SUÇ GEÇMİŞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

İçişleri Bakanlığı’nın bilgisine göre, saldırgan S.T. (66), 2004 yılında işlediği iki çocuk cinayeti, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmış, ancak 2020’de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Hakan, saldırganın suçunun tarihi nedeniyle ağırlaştırılmış cezalarla karşılaşmadığını belirtti. “Bu tür suçluların 36 yıl hapis yatması bile az,” diyerek mevcut ceza sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

SALDIRININ DETAYLARI

Cenaze töreni sonrası gerçekleşen saldırı, Özgür Özel’in AKM çıkışında meydana geldi. Saldırgan S.T., ilk ifadesinde CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle öfkelendiğini ve saldırı niyetinin aniden oluştuğunu savundu. Olay sonrasında gözaltına alınan S.T. hakkında sürdürülen soruşturma devam ediyor. Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde düzenlediği basın toplantısında, denemeyi bir provokasyon olarak tanımladı ve partisinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

HAKAN’IN ÇAĞRISI

Ahmet Hakan, yazısında güvenlik tedbirlerinin artırılması ve suçluların alacakları cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirtti. Saldırının, Türkiye’nin siyasi iklimine olumsuz etki yapabileceği uyarısında bulundu.