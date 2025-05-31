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Ahmet Kutucu, Galatasaray’dan ayrıldı

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AHMED KUTUCU YENİ FORVET OLARAK HAZIRLANIYOR

Ahmed Kutucu, takımın yeni forveti olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de etkileyici performans gösteren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, devre arasında Galatasaray’la anlaşmıştı. Ancak sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Kutucu’nun beklentileri karşılaması mümkün olmadı. Bu nedenle Ahmed Kutucu, hesaplarını değiştirebilir.

SHATKAR DONETSK’TEN YENİ HABERLER

Galatasaray’da aradığı başarıyı bulamayan Ahmed Kutucu için gündemde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan, göreve başlar başlamaz ilk transferini gerçekleştiriyor.

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