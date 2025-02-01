Ahmet Mümtaz Taylan’dan Kız Arkadaş İtirafı

KARAKTERİNE YENİ BİR NEM RESSAMIYLA HAYAT VERDİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakteriyle dikkat çeken Ahmet Mümtaz Taylan, özel hayatıyla ilgili önemli bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, daha önce 3 kez evlendiğini belirtirken, huzurlu bir birlikteliğe sahip olduğunu da duyurdu. Taylan, 2 yıl öncesinde geçirdiği kalp ameliyatıyla ilgili düşüncelerini, “Bir sene önce bitti bu iş çok kötüyüm diyordum” ifadeleriyle anlattı. 59 yaşındaki Taylan, Hülya Avşar’ın Youtube kanalına katılarak hem oyunculuk kariyeri hem de kişisel yaşamı hakkında bilgiler paylaştı.

Hülya Avşar’ın soruları üzerine Taylan, “Yönetmensiz bir iş şefsiz orkestraya benzer. Kurguda yönetmenler de vardır. Benim kız arkadaşım yönetmen. Kız arkadaşım televizyon yönetmeni.” diye belirtti. Avşar ise bu itirafın ardından “Senin kız arkadaşın mı var, hiç yakıştıramadım.” diyerek gülümsemesini gizlemedi. Daha önce evliliğinin toplam süresinin 25 yıl olduğunu vurgulayan Taylan, oyunculuk tutkusunu da dile getirerek, “Oyunculuğu seviyorum, kendimi tiyatroda daha iyi ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TİYATROYA OLAN BAĞLILIĞINI VURGULADI

Devlet tiyatrosundan emekli olduğunu ve orayı bir ocak olarak gördüğünü belirten Taylan, “Ben dışarıda oyun yapmaya devam ediyorum. Fırsat buldukça yapıyorum.” dedi. Ayrıca, İstanbul dışına çıkacak zaman bulamadığını da sözlerine ekleyerek tiyatro kariyerine duyduğu bağlılığı anlattı.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNE DAHİL OLDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tanrıöğen’in hastalanmasının ardından diziye dahil olan Taylan, bu süreçle ilgili heyecan verici bilgiler paylaştı. Abdullah karakterini oynaması için kendisine ilk teklifin geldiğini, fakat sağlık durumunun yeterli olmadığını ifade etti. “O sene bana gelen projeleri reddettikten sonra açık kalp ameliyatı oldum,” diyen Taylan, ilk olarak Settar’ın rolünü başarıyla üstlendiğini belirtti. Ameliyatından sonra gösterdiği fiziksel gerilemeye de dikkat çekerek, “Alkol yok benim hayatımda,” diyerek sağlıklı bir yaşam sürdüğünü vurguladı.