Ahmet Özer’in İfadesi: Örgütle Hiçbir İlgim Yok

BASIN TOPLANTISINDAKİ TAKİPLER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, sulh ceza hakimliği tarafından alınan ifadesine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu bünyesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Özer’in ifadesinde profesör unvanına sahip olduğu ve farklı devlet kademelerinde çalıştığı aktarıldı. 7 ay önce göreve başladığını vurgulayan Özer, “halkın iradesinin gasbedildiğini” iddia etti. Soruşturmanın İstanbul’da büyük bir etki yaratmayı hedeflediğini savunan Özer, “Hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum” dedi.

YAZARLIK KİMLİĞİ VE GEÇMİŞTEKİ GÖRÜŞMELER

Ahmet Özer, 40’tan fazla kitabı olduğunu belirterek, 2002 yılında Abdullah Öcalan ile yapılan bir görüşmede isminin geçtiği iddiasının geçersiz olduğunu ifade etti. Özer, “Hem belediye açısından hem siyasi açıdan sonuçlar doğuracaktır. Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. 200 civarında ulusal makalem ve 300 civarında bildirgem var. Örneğin, 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede ismimin geçiyor olması, herhangi bir delil midir?” diye sordu.

KONSER ETKİNLİĞİ VE İŞ BİRLİĞİ

Yazar kimliğiyle 40’tan fazla kitabı olan Özer, bu süre zarfında hiç bir örgütle bağlantısının olmadığını söyleyerek, Vanlı Remzi Kartal ile görüştüğüne dair iddiaları da red etti. Ayrıca, bir konser etkinliği düzenlediklerine ve bunu Esenyurt Kaymakamı ile iş birliği içinde gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Özer, “Oradaki memurlar bu işlerle ilgilendi” diyerek, festivale 450 bin kişinin katıldığını ve bazı kişilerin Öcalan ile ilgili sloganlar attığını belirtti.

İFADE VERME İSTEĞİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Sabah saatlerinde gözaltına alındığını ifade eden Özer, “Çağrılsaydım koşarak gelirdim” diyerek ifadesini vermeye hazır olduğunu belirtti. Makam odasının yüzlerce kişinin geldiği bir yer olduğunu söyleyen Özer, “Oraya gelen bir dergiden niye sorumlu tutuluyorum? Dergide ne yazıyor, suç mu değil mi bilmiyorum” dedi. 2016 veya 2017 yıllarında Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını anımsatan Özer, bu süreçte suç tespit edilemediğini ifade ederek, serbest bırakılmasını talep etti. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Özer’in tutuklanmasına karar verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, “Hiçbir hukuki dayanağı olmayan sorularla belediye başkanımızı cezaevine götürdüler. Bu hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.