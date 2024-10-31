Ahmet Özer’in Tutuklaması Ve İfadesi

AHMET ÖZER’İN İFADESİNE ULAŞILDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sulh ceza hakimliğine verdiği ifadeye ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu çerçevesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Özer’in ifadesinde profesör unvanına sahip olduğu ve çeşitli devlet kademelerinde görev yaptığı belirtildi. Görevine 7 ay önce başladığını belirten Özer, “halkın iradesinin gasbedildiğini” savundu. Soruşturmanın İstanbul’da infial yaratma amacı taşıdığını ifade eden Özer, “Hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum” dedi.

ÖZER’DEN İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Özer, ifadesinde belediye ve siyasi açıdan “sonuçlar doğuracaktır” dedi. Belgelerden anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlandığını belirten Özer, “40 civarında kitap yazmış bir yazarım. Bunların bir kısmı roman, bir kısmı bölgesel kalkınmayla, bir kısmı ise Kürt meselesiyle ilgilidir. 200 civarında ulusal makalem, 300 civarında bildirim yayımlanmıştır. Hal böyleyken 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede iradem dışında ismimin geçtiği iddiasıyla suçlanıyorum. Yazarım, herkes okuyabilir, görüş arz edebilir. Orada ismimin geçmiş olması, herhangi bir delil midir?” diye konuştu.

KONSER OLAYI HAKKINDAKİ SAVUNMASI

Yazar kimliğiyle 40’tan fazla kitabı bulunduğunu vurgulayan Özer, isminin 2002’de Abdullah Öcalan ile yapılan bir görüşmede geçtiğini belirtmenin delil olamayacağını ifade etti. “Remzi Kartal da Vanlıdır, o Van milletvekiliydi. Aynı aşiret mensubuyuz, yurt dışına çıktıktan sonra irtibatım yoktur. Benzer bir ideoloji ve dünya görüşüne sahip değilim. Ailesini tanırım. Van’a gittiğimde kendilerine taziye dileklerimi sundum. Neredeyse bundan da bir sonuç çıkarılacak” diyen Özer, konserin Esenyurt Kaymakamı ile işbirliği içinde düzenlendiğini ve birçok sanatçının davet edildiğini belirtti. “Rojda’yı hayatımda görmedim, sağda solda şarkı, türkü söyleyen biridir. Oradaki memurlar bu işlerle ilgilendi” diye konuştu.

İFADEYE GELMEYE HAZIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındığını söyleyen Özer, “Çağrılsaydım koşarak gelirdim” diyerek ifade vermeye her zaman hazır olduğunu ifade etti. Özer, makam odasında birçok kişinin geldiğini ve yüzlerce derginin bulunduğunu belirterek, “Oraya gelen bir dergiden niye sorumlu tutuluyorum? Dergide ne yazıyor, suç mu değil mi bilmiyorum” dedi. Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2016 veya 2017’de ifadeye çağrıldığını ve hakkındaki usulsüz dinlemede suç tespit edilmediğini ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLAMA KARARI ÜZERİNE CHP’DEN AÇIKLAMA

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Özer’in tutuklanmasına karar verirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Hiçbir hukuki dayanağı olmayan sorularla belediye başkanımızı cezaevine götürdüler. Bu hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.