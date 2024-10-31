“Ahmet Özer’in Tutuklanmasına Dair Yeni Gelişmeler”

PATLAYICI GÖRÜŞMELER VE BELGELER

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından savcılığın hazırladığı ‘tutuklamaya sevk yazısı’ gün yüzüne çıktı. B Yüzü TV’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, savcılığın hakimliğe ilettiği sevk yazısının tam metni yer aldı. Savcılık, iddianamede Özer’in 2014 yılında Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan bir heyet arasında gerçekleşen bir görüşmeye katılan bir akademisyen olarak adının geçtiğini belirtti. “Diyarbakır T1 tipi yüksek güvenlikli kapalı Ceza İnfaz kurumunda elde edilen doküman içeriğinde Ahmet Özer ile ilgili 14. hafta görüşmeleri 11 Ocak 2014 başlıklı doküman üzerinde yapılan incelemede İmralı Cezaevi’nde hükümlü olan PKK KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile halkların demokratik Partisi milletvekillerinden oluşan heyette görüşmelerin yapıldığı heyetin bazı akademisyenlerin demokratik özerklik projesine katkı sunmak istediğini Abdullah Öcalan’a ilettikleri tespit edilmiştir.”

SUÇ UNSURLARI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Sevk yazısında Ahmet Özer’in şebeke kayıtlarının incelendiği ve bazı görüşmelerde suç unsurlarına rastlandığı ifade edildi. “Şahıs hakkında 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında iki adet suç unsuru görüşmenin bulunduğu görüşme içeriğinde karşı hedefin Ahmet Özer’i arayarak Mehmet Kaya isimli şahsın annesinin öldüğünü söylediği, Ahmet Özer’in karşıt hedeften Mehmet Kaya isimli şahsın numarasını isteyerek parti içerisindeki konumunu sorduğu” bilgisi yer aldı. Bunun yanı sıra, suç unsurlarını gösterir telif görüşmesine dair detayların da mevcut olduğu belirlendi.

ŞEBEKE BAĞLANTILARI VE MALİ FAALİYETLER

Ahmet Özer’in irtibatlı bulunduğu kişilerin detayları da sevk yazısında paylaşıldı. “Şüphelinin para hareketleri” kısmında, teknik takip sonucunda Özer ve avukatı Şevket T’nin 15 Aralık 2023 tarihinde terör örgütü yapılanmalarından MEBYA-DER’e giriş yaptıkları tespit edildi. Sevk yazısında, Özer’in banka hesabına 482 bin 750 lira gönderilen şirket sahiplerinin Sait K. ve Faik K. olduğu, Faik K. hakkında terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

İLETİŞİM AĞI VE TERÖR SUÇLARI

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerindeki HTS dökümleri incelendiğinde, PKK/KCK soruşturması bulunan 694 farklı kişiyle iletişim kurduğu, bunlardan 47’sinin terör suçlarından arandığı ifade edildi. Ayrıca, “Özer’in telefonla irtibat kurduğu 3 kişinin GSM hatlarının emniyet sorgularında terör örgütü suçlarından arandıkları” bilgisi yer aldı. Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği bir festivalde, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmaktan mahkumiyet alan bir sanatçının konserinde katılımcıların elebaşı lehine slogan attığı da kaydedildi.

KİTAPTAKİ İDDİALAR VE GÖRSELLER

Sevk yazısında, Ahmet Özer’in terör örgütü propagandası niteliği taşıyan kitapların bulunduğu belirtilerek, 2016 yılında yayımladığı ‘Dağ Sancısı’ isimli eserde yer alan ‘şervan’ karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesinin övüldüğü ifade edildi. Makam odasında bulunan bir dergide, 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki çatışmada öldürülen Hakan A’nın cenazesinin teslim alındığına dair bir görselin olduğu bilgisi verildi. Ayrıca, yapılan aramalarda yazımı süren bir kitapta ‘örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin’ yer aldığı belirlendi.