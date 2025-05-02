Ahmet Şara, Dürzi Lider Velid Canbolat’la Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Lübnanlı Dürzi lideri Velid Canbolat ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara’nın, Şam’daki Halk Sarayı’nda Canbolat ile görüştüğü bildirildi. Görüşme ile ilgili detaylı bilgi verilmezken, bu ziyaretin, Suriye’deki Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Canbolat, Baas rejiminin yıkılmasının ardından bir gün önce, 8 Ocak’ta Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

SOSYAL MEDYA PROVOKASYONU

Suriye’deki olayların tetikleyicisi olan provokasyon, sosyal medya hesaplarında 28 Nisan’da yayımlanan, Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydına dayanmaktadır. Bu ses kaydı, Dürzi toplumu için yoğun olarak yaşanan Süveyda ilinden gelen bir kişi tarafından paylaşılmıştı ve Hz. Muhammed’e hakaret içermekteydi. Bu durum, 29 Nisan’da birçok ilde protestoların düzenlenmesine neden oldu. Aynı gün akşam saatlerinde Şam’ın Ceramane Mahallesi’nde patlak veren gerginlik, silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle çatışmaya dönüştü. Ceramane’deki çatışma, Şam’ın Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da katılımıyla büyük bir çatışmaya dönüştü ve en az 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İSRAİL’İN MÜDAHALESİ

Suriye güvenlik güçleri, kontrolü sağlamak amacıyla bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail, 30 Nisan akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya’da hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, 1 Mayıs’ta Ceramane Mahallesi’ndeki çatışmalar sonrası bölgedeki kontrolü sağladığını açıkladı. Aynı gün, İsrail uçakları Şam’daki Halk Sarayı yakınlarına hava saldırıları düzenledi.

SURİYE’DEN İSRAİL’E TEPKİ

Suriye, İsrail’in başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına düzenlediği saldırıyı güçlü bir şekilde kınayarak, bu eylemi ülkenin egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış olarak değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in eylemlerinin güvenlik krizlerini derinleştiren bir yaklaşım olduğu belirtildi. Ayrıca, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, Suriye’nin yanında durmaları ve hukuka uymaları yönünde bir çağrı yapıldı. Söz konusu saldırıların, Suriye halkının birliğine ve güvenliğine yönelik olduğu vurgulandı.

İSRAİL’İN SUVEYDA SALDIRISI

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyindeki Suveyda iline düzenlediği hava saldırısında 4 kişiyi hayatını kaybetmesine yol açtı. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırının Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne gerçekleştirildiğini bildirdi.