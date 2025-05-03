Ahmet Şara, Velid Canbolat ile Görüştü

GÖRÜŞME VE GÜVENLİK SORUNLARI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ele alınan konular gizli tutuldu. Ancak, bu ziyaretin Suriye’deki Dürzi topluluğunun yaşadığı bazı bölgelerdeki yasa dışı gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekici. Canbolat, Baas rejiminin çöküşünün ardından 8 Ocak’ta Şam’a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

PROVOKASYON VE GÖSTERİLER

Sosyal medya üzerinden yayılan ve Hz. Muhammed’i hedef alan bir ses kaydı, 28 Nisan’da Suriye’de geniş çapta bir öfke dalgası başlattı. Ses kaydının sahibi, Dürzi topluluğunun yoğun yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek Hz. Muhammed’e hakarette bulundu. Bunun ardından 29 Nisan’da birçok ilde protestolar düzenlendi. Aynı gün, Şam’daki Ceramane Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi gruplarının güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle çatışmalara dönüştü. Ceramane’deki çatışmalara, Şam’ın Sahnaya semtinden de Dürzi gruplarının katılmasıyla genişleyen olaylarda en az 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye güvenlik güçleri, çok sayıda asker ve ağır silah gönderdi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE SURİYE’DEN TEPKİ

İsrail, 30 Nisan akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya’da en az 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye yönetimi, Ceramane Mahallesi’ndeki çatışmaların ardından bölgedeki kontrolü 1 Mayıs’ta sağladığını duyurdu. Aynı gün, İsrail uçakları sabah erken saatlerde Şam’daki Halk Sarayı çevresine hava saldırıları yaptı. Suriye, bu saldırıyı sert bir şekilde kınayarak, “Suriye devletine ve egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış anlamına geliyor” açıklamasını yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, saldırıların güvenlik krizlerini daha da derinleştiren “pervasızca eylemlerin” sonuçları olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, İsrail’in saldırganlığına karşı Suriye’nin yanında durma çağrısı yapıldı. Suriye’nin ulusal birlik çerçevesinde diyalog ve işbirliğine davet ettiği, ülkenin yeniden inşasına yönelik kışkırtmalara karşı durulacağı vurgulandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, bu tür saldırıların halkın iradesini kırmayı amaçladığını belirterek, “Suriye, egemenliğinden ya da güvenliğinden asla taviz vermeyecek ve halkının haklarını her türlü yolla savunacaktır” ifadesini kullandı. Dürzi toplumu üzerinde baskı oluşturmak isteyen İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, “Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin veremeyiz” açıklamasında bulundu.

SUVEYDA İLİNE YAPILAN SALDIRI

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin güneyindeki Suveyda iline hava saldırısı düzenleyerek 4 kişinin ölümüne neden oldu. Suriye’nin resmi ajansı SANA, bu saldırının Suveyda ilinin güneybatısındaki Kenekir köyüne yapıldığını bildirdi.