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Aile Bakanlığından Turabi’nin Şarkısına Engel

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BAKANLIĞIN HAREKETE GEÇMESİ

Alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi’nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosundaki genel ahlakı bozucu ile kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçiyor. Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozma potansiyeli taşıdığını, ayrıca kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerin çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtiyor. Bu gerekçelerle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talep etti.

HUKUKİ SÜREÇ VE KARAR

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Bakanlığın başvurusunu değerlendirerek, Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldı. Bu gelişme, toplumda cinsiyet eşitliği ve toplumsal değerlerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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