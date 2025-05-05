Aile Hekimliklerinde Yeni Uygulama Başlıyor!

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

Yarın uygulamaya geçecek olan yeni aile hekimliği programı ile Sağlık Bakanlığı, vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını ikamet ettikleri adreslere otomatik olarak taşıyor. Bu uygulama, özellikle aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet etme adresi farklı olan kişiler için geçerli olacak.

YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yeni uygulama ile ilgili olarak “86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul’da olan bir vatandaşımızı düşünelim; aile hekimine ulaşımını kolaylaştırmak ve hizmetleri etkin bir şekilde almasını sağlamak amacıyla, mayıs itibarıyla bu kişilerin aile hekimliği kaydını İstanbul’a alıyoruz” açıklamasında bulundu.

GERİ DÖNÜŞ İÇİN BİR AY VAR

Demirkol, vatandaşların bu değişiklik sonrası 1 ay içerisinde eski aile hekimlerine dönme fırsatlarının olduğunu belirtti. “Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek” şeklinde konuştu.

KRİTERLER NEDİR?

Uygulamanın geçerli olacağı şartlar hakkında bilgi veren Demirkol, “1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. Bu kişilerin aile hekimliği kayıtlarını, ikamet ettikleri ile taşıyoruz” dedi.

AİLE HEKİMİ BİLGİLENDİRİLECEK

Sistemin yalnızca il değişikliklerini kapsadığını vurgulayan Demirkol, “Bu konuda vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak” ifadesini kullandı.