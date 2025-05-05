Aile Hekimliklerinde Yeni Uygulama Yarın!

YENİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR

Aile hekimlikleriyle ilgili yeni uygulama yarın hayata geçiyor. Sağlık Bakanlığı, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikametgahlarının farklı olan vatandaşların aile hekimliği kayıtlarını otomatik olarak ikamet ettikleri adrese taşıyacak.

AİLE HEKİMLİĞİNDE YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Yarından itibaren yürürlüğe girecek uygulama hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sistemle alakalı şu açıklamaları yaptı: “86 milyon vatandaşımızın içinde aile hekimine kayıtlı bulunduğu il ile ikamet adresinin bulunduğu il farklı olanları sistemden liste halinde çekmiş olduk. Örneğin, Ankara’da aile hekimine kayıtlı ancak ikamet adresi İstanbul’da olan bir vatandaşımızı düşünelim; bir yıl içerisinde aile hekiminin kayıtlı olduğu Ankara’da herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmamış ve ikamet adresi de İstanbul’da olduğunda aile hekimine daha kolay ulaşsın, aile hekimliğindeki hizmetleri daha etkin bir şekilde almış olsun. Mayıs ayı itibarıyla onların kayıtlarını İstanbul’a alıyoruz. İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğümüz de o vatandaşımızı adresine en yakın ve uygun aile hekimine kaydetmiş olacak.”

BİR AY İÇİNDE GÖRÜŞME İMKANI

Bu noktada Demirkol, geri dönüş için bir aylık bir süre olduğunu belirtti ve “Bu işlemden sonra 1 ay içerisinde vatandaşlarımız ‘https://enabiz.gov.tr/’ web sitesi üzerinden, önceki kayıtlı olduğu aile hekimine dönüş işlemini yapabilecek.” diye ifade etti.

UYGULAMADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Demirkol, yeni uygulamadaki kriterleri de şöyle açıkladı: “Burada da 1 yıl içerisinde aile hekimine gitmemiş ve o aile hekiminin bulunduğu ilde sağlık hizmeti almamış olmayı kriter olarak aldık. O vatandaşlarımızın aile hekimliği kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu ile taşıyoruz. Orada İl Sağlık Müdürlüğümüz de bu kişileri ikamet adreslerinin bulunduğu en yakın aile hekimine alacak. Vatandaşlarımız, eğer tekrar eski aile hekimine dönmek isterlerse, bir ay içerisinde eski aile hekiminin bulunduğu ile e-Nabız üzerinden girerek bu nakil işlemlerini yapmış olacaklar.”

AİLE HEKİMİ NASIL BİLGİLENDİRİLECEK?

Sistemin sadece il değişikliklerini kapsadığını ve aynı ildeki ilçeler arasındaki farklar için geçerli olmadığını belirten Demirkol, vatandaşlara bu süreçte SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağını ifade etti.