AirPods’a Canlı Çeviri Özelliği Geliyor

APPLE’IN YENİ ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ

Apple, bilimkurgu yapıtlarını hatırlatan yeni bir özellik ile gündemde. iOS 26’nın beta sürümünde, AirPods’a gerçek zamanlı çeviri yeteneğinin eklenebileceğine dair ipuçları belirdi. İlk olarak 9to5Mac tarafından duyurulan bu özellik, her iki AirPods’un aynı anda basılmasıyla aktif hale geliyor. Sızdırılan görseller arasında İngilizce, Portekizce, Fransızca ve Almanca metinler bulunuyor. Bu özelliğin, ikinci nesil AirPods Pro ile dördüncü nesil AirPods modelleriyle uyumlu olduğu bildiriliyor.

CANLI ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ YERİNE GEÇİYOR

Apple, haziran ayında yapılan WWDC 2025 etkinliğinde böyle bir yenilikten bahsetmemişti. Ancak Bloomberg, yılın başlarında benzer bir projenin üzerinde çalışıldığını aktarmıştı. Apple, şu anda FaceTime, Mesajlar ve Telefon uygulamalarında “Canlı Çeviri” özelliğini kullanıcılara sunuyor. Bu tür benzer özellikler, Samsung Galaxy S24 serisi ve Meta’nın Ray-Ban gözlüklerinde de mevcut. Yeni AirPods’un çeviri yeteneği muhtemelen kulaklığın kendi donanımıyla çalışacak ve yalnızca Canlı Çeviri’yi destekleyen iPhone modelleriyle uyumlu olabilecek.

GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ NASIL İŞLEYECEK?

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, kullanıcıların bilmedikleri dillerde kendilerine söylenenleri anında kavramasına imkan tanıyacak. Eğer karşı tarafta çeviri destekleyen bir cihaz varsa, AirPods iki farklı dilde anlık iletişimin yolunu açacak. İddialara göre Apple, olası gecikme sorunlarından kaçınmak için bu yeniliği sadece iPhone 17 serisine özel tutabilir. Sızdırılan görsellerde aynı zamanda Korece, İtalyanca, Çince ve Japonca gibi dillerin de destekleneceği belirlendi.