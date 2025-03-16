Ajax’tan Fenerbahçe’ye Tadic Şoku!

SPOR TUTKUNLARINA FLAŞ GELİŞMELER!

Spor tutkunları dikkat kesilsin, çünkü Ajax’tan Dusan Tadic hakkında önemli bir açıklama geldi! Hollanda’nın ünlü kulübü Ajax’ın geçici genel müdürü Menno Geelen, eski oyuncuları Tadic hakkında konuşarak Fenerbahçe taraftarlarını tedirgin etti. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Tadic’in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasıyla birlikte transfer dedikoduları hız kazanıyor. Ajax’ın durum hakkında verdiği yanıt, heyecanı daha da artırıyor. Şimdi gözler bu transfer savaşına çevrilmiş durumda.

GEELEN’DEN TADIC İÇİN AÇIKLAMALAR

Menno Geelen, ESPN ile gerçekleştirdiği röportajda eski futbolcuları Klas-Jan Huntelaar ve Dusan Tadic hakkında gelen soruları yanıtlarken önemli bir bilgi verdi. Huntelaar için “Gerçek bir Ajax taraftarı, umarım aramıza döner” diyen Geelen, Tadic ile ilgili ise “Çok fazla söylenti dolaşıyor. Eski oyuncularımızla iletişim halindeyiz, ancak kimlerin gelip geleceğiyle ilgili durumu CEO’muz yanıtlasın” sözleriyle durumu belirsiz bıraktı. Tadic’in Ajax dönemindeki başarıları dikkat çekiyor.

TADIC’İN AJAX GEÇMİŞİ

Dusan Tadic, Ajax formasını 2018-2023 yılları arasında giymiş ve kulübün efsanelerinden biri haline gelmiş durumda. 36 yaşındaki futbolcu, Hollanda Ligi’nde şampiyonluklar kazanarak ve Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı yarı finale taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdı. Fenerbahçe’ye 2023’te katılan Tadic, bu sezon 11 asist ve 8 golle asist krallığında öne çıkıyor; ancak son dönemlerde özellikle Rangers maçındaki penaltı kaçırması eleştiri alıyor.

TARAFTAR CEVAP VERİYOR

Fenerbahçe taraftarları, Geelen’in açıklamalarıyla büyük bir şok yaşadı. Sosyal medyada “Tadic bizim kaptanımız, Ajax’a gidemez!” şeklinde yorumlar belirtirken, bazı taraftarlar “Ajax’ta tarih yazdı, dönmek isterse saygı duyarız” ifadeleriyle duygusal paylaşımlarda bulundu. Ancak TRT Spor’da Barış Yurduseven’in dile getirdiği “Tadic, Ajax ile anlaştı” iddiası, sarı-lacivertli camiada bazı tartışmalara yol açtı. Fenerbahçe yönetimi, taraftar baskısı dolayısıyla yeni sözleşme konusunda temkinli dururken, Tadic’in kalma şartının şampiyonluk olabileceği ifade ediliyor.