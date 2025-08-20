AJet’ten 9 Euroya Bilet Satışı

AVRUPA SEYAHATLERİ İÇİN İNDİRİM SÜRECİ BAŞLADI

AJet, Avrupa’da yapılan seyahatler için cazip bir indirimli bilet kampanyasını devreye soktu. Bu kampanya ile birlikte, 9 Avrupa ülkesine yapılan seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. AJet’in başlattığı bu kampanya, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir tarih aralığında, Avrupa seyahati planlamak isteyenlere fırsat yaratıyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜLKELER VE TARİHLER

Kampanya, Türkiye’den çıkışlı ve Türkiye’ye varışlı seferleri ile birlikte; Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerini kapsıyor. İndirimli biletlerin satış süreci, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek. Bu biletler, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

KABİN BAGAJI HAKKI VE EK ÜCRETLER

Kampanya kapsamında, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden alınan biletler, 8 kg’lık ücretsiz kabin bagajı hakkına sahip oluyor. Bununla birlikte, basic paketler çerçevesinde; 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek uçak altı bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş.

TOPLAM 112 BİN 224 KOLTUK SATIŞTA

AJet’in indirimli bilet kampanyasında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk bulunuyor. Avrupa’nın 9 ülkesini kapsayan bu kampanya kapsamında sunulan ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.