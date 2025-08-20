Ajet’ten 9 Euroya Bilet Satışı

AJET’İN İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, 9 Avrupa ülkesine seyahat etmek isteyenler için biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ajet’in bu kampanyası, sonbahardan ilkbahara kadar uzanan geniş tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sağlıyor.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ ÜLKELER

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik olan seferleri kapsıyor. İndirimli biletler, 20 Ağustos 2025 tarihinde sabah 10:00’dan itibaren satışa sunulacak ve 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar alınabilecek. Biletlerin geçerli olduğu seyahat tarihleri ise 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 arasındaki dönem olacak.

AJet’in bu kampanyası çerçevesinde, AJet Mobil ve AJet.com üzerinden satın alınan biletler 8 kg ücretsiz kabin bagajı hakkını içeriyor. Bunun yanı sıra, basic paketler kapsamında 10 kg’ye kadar olan ek uçak altı bagaj ücreti 5 euro, 11-20 kg arası ek bagaj ücreti ise 9 euro olarak belirlenmiş durumda.

AJet indirimli bilet kampanyasında toplamda 112 bin 224 indirimli koltuk satışa sunulacak. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye varışlı ve çıkışlı direkt uçuşları kapsayan bu kampanya, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla satın alınabilecek.