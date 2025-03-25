Ak Parti’den CHP’ye Saldırgan Dil Tepkisi

ÖMER ÇELİK’TEN CHP GENEL BAŞKANI’NA SERT YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son günlerdeki açıklamalarına sosyal medya aracılığıyla sert cevap verdi. Çelik, Özel’in “saldırgan bir dil” benimsediğini ve siyasetçi kimliğinden uzaklaştığını savunarak, CHP yönetimini hedef saptırmakla suçladı. Bu durum, iki siyasi parti arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

SİYASİ ZORBALIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çelik, Özel’in her konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı, medya kuruluşları ve şirketleri hedef aldığını belirtti. “Bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecek” ifadesini kullanan Çelik, vatandaşların bu “yıkıcı ve zorba zihniyeti” net bir şekilde fark ettiğini savundu. Özel’in milli şirketlere boykot çağrısını da eleştirirken, “Bu, siyasal zorbalıktan başka bir şey değil. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit diline sarıldığı ortada” diyerek tepkisini kuvvetlendirdi.

CHP’NİN İÇ SORUNLARINI GİZLEME STRATEJİSİ

Çelik, Özel’in AK Parti ve Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerini, CHP’nin kendi iç sorunlarından dikkat çekmek için bir taktik olarak değerlendirdi. CHP’li bazı isimlerin belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiğini ve geçmiş kurultayda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurduğunu hatırlatarak, “CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, kendi içindeki iddia sahiplerine cevap vermeli” dedi. AK Parti Sözcüsü, CHP’nin köklü bir parti olmasına rağmen “saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi” haline geldiğini belirterek durumu “vahim” olarak değerlendirdi.

GERÇEK SİYASET ÇAĞRISI

Açıklamasının sonunda rakiplerine sağduyu çağrısında bulunan Çelik, “Gerçek siyasetle karşımıza çıkmalarını isteriz. Ancak zorbalık ve saldırganlıkla dolu sahte siyasetle gelenlere gerekli cevabı layıkıyla veririz” diyerek AK Parti’nin tutumunu açık bir şekilde ifade etti.