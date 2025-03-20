AK Parti’den Soruşturmalar Hakkında Yeni Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararlarını “darbe” olarak nitelendirmişti.

MASUMİYET KARİNESİ ESASTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” diye konuştu.

YAPAY ZEKANIN CHP’YE ÖĞRETECEĞİ ÇOK ŞEY VARDIR

Süreç başladığından bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, yaşananların Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından CHP’ye yönelik bir darbe teşebbüsü olduğunu dile getirdiğini belirten Çelik, “Sayın Özel’in kullandığı kavramlar, herhangi bir siyasi değerlendirmenin temeli olmayacak kadar zayıf olduğunu göstermektedir. Özgür Özel bu sürecin Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından CHP’ye darbe olduğunu ifade ediyor. Siyasetin durması gereken yerde bile CHP’nin öğrenme kabiliyeti olmadığı anlaşılmıştır. Yapay zeka bile CHP’nin sunduğu argümanlardan daha etkili argümanlar geliştirebilir. Yapay zekanın CHP’ye öğretecek çok şeyi vardır.” ifadelerini kullandı.

MİLLET İRADESİNE GİDEREK BÜYÜK DEĞİŞİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her zaman demokrasi ile anıldığına vurgu yapan Çelik, “Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanlarda bile millet iradesine giderek büyük değişimleri gerçekleştirmiş bir partiyiz. Biz siyaset meydanlarının partisi olarak milletimizle buluşurken, CHP’nin ise karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamayı hedefleyen faaliyetler içerisinde olduğu görülüyor.” dedi.

İDDİALAR CHP’LİLER TARAFINDAN DİLE GETİRİLDİ

Çelik, “Soruşturma kapsamında gündeme gelen tüm iddialar, uzun zamandır CHP’liler tarafından söyleniyordu. Bunlar kamuoyunun yabancısı olmadığı iddialardır. Sayın Özel bizi eleştirmek yerine, bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu iddialara dair ne düşündüğünü paylaşmalı.” diye ekledi.