AK Parti’den Soruşturmayla İlgili Önemli Açıklama

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı toplam 106 kişi hakkında verilen gözaltı kararı için “darbe” benzetmesi yapmıştı.

MASUMİYET KARİNESİ TEMELİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltı süreciyle ilgili açıklama yaparak, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” ifadelerini kullandı.

CHP’YE YAPAY ZEKA’IN KATKISI

Çelik, sürecin başlamasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, bunun AK Parti ve Cumhurbaşkanı tarafından CHP’ye yönelik bir darbe girişimi olduğu iddialarını ortaya attığını hatırlatarak, “Sayın Özel’in kullandığı kavramlar, CHP’nin okuryazarlık düzeyinde ciddi sorunlar olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yapay zeka bile CHP’nin öne sürdüğü argümanlardan daha sağlam argümanlar geliştirebilir. Yapay zekanın CHP’ye öğreteceği çok şey vardır.” dedi.

MİLLET İRADESİ İLE DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her zaman demokrasi ile yan yana anıldığını belirten Çelik, “Biz en karanlık odakların ortaya çıktığı dönemlerde dahi millet iradesini esas alarak bu ülkede büyük değişimlere imza atan bir partiyiz. CHP’nin ise bu durumu karanlık alanlarda millet iradesini zayıflatma girişimi olarak ifade edilebilir.” açıklamasında bulundu.

İDDİALAR CHP’LİLER TARAFINDAN İFADE EDİLDİ

Çelik, soruşturma süreciyle ilgili ortaya çıkan iddiaların uzun zamandır CHP’liler tarafından dile getirildiğini aktararak, “Bu iddialar kamuoyunun yabancısı olduğu konular değil. Özgür Özel, eleştiri getirip bizi hedef almak yerine, bizzat CHP’liler tarafından zikredilen bu iddialara dair ne düşündüğünü açıklamalı.” diye konuştu.