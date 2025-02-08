AK Parti İstanbul’da Yeni İl Başkanı Göreve Başladı

DEVRİ TESLİM TÖRENİ

Ak Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde Abdullah Özdemir, İstanbul İl Başkanlığı’na seçilerek görevi Osman Nuri Kabaktepe’den devraldı. Abdullah Özdemir, resmi olarak il başkanlığı görevine başladıktan sonra eski il başkanı Osman Kabaktepe’yi aracına kadar yolcu etti. Devir teslim töreninde Osman Kabaktepe, “Dün hakikaten hem İstanbul’umuza yakışan hem Türkiye’mize de heyecan ve coşku veren çok güzel bir kongreyle İstanbul’umuzun sekizinci dönemini resmen başlatmış olduk” şeklinde konuştu.

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI

Kabaktepe, ayrıca “Hem kongre, kongre coşkusu, hem dönem başlangıcı vesilesiyle tekrar Abdullah başkanımıza hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. İnşallah bugün hem İstanbul İl Başkanlığımızda hem il başkanlığı devir teslimini hem de tahmin ediyorum il başkan yardımcılarımız, yürütme kurulu üyelerimiz ve devir teslimlerini yapacak” dedi. Yenilenen kadronun 2025, 2028 ve 2029 dönemlerinde İstanbul il yönetiminde görev alacaklarını dile getiren Kabaktepe, “Abdullah Özdemir başkanımızın liderliğinde, İstanbul’da AK Partimizin 7,5 milyon hanemiz var, kapımız var. 4,5 artı 3 milyon iş yerlerimizle beraber halkımızla iç içe, gönül gönüle, gönül bağını daha da güçlendirerek inşallah 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı birinci turda başkan yapacaklar” ifadelerini kullandı.

DELEGELERE TEŞEKKÜR

Osman Kabaktepe, son olarak “Bizleri seçen delegelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.