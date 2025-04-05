AK Parti’li Demir, “Şişli Kent Lokantası CHP Tarafından Kapatıldı” Dedi. “Yakında Yeniden Açılacak” Açıklaması Yaptı

ŞİŞLİ’DEKİ KENT LOKANTASI TARTIŞMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Şişli’deki Kent Lokantası’nın kapanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında, “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz. Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP BELEDİYESİNİN İHALE SÜRECİNE VURGU

Demir, Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşarak, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını arzu etmeyiz” dedi. Ayrıca, “Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız” sözleriyle CHP’ye eleştirilerini yöneltti.

LOKANTANIN YENİDEN AÇILACAĞI MÜJDESİ

AK Parti yetkilisi, kapatılan lokantanın kısa sürede yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu açıklama, sosyal medyada gündem olan tartışmalara yönelik net bir yanıt niteliği taşıyor.