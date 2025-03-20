AK Parti Soruşturmalara İlişkin Açıklama Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden gözaltı süreciyle ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi için verilen gözaltı kararıyla ilgili “darbe” benzetmesi yapmıştı.

MASUMİYET KARİNESİ VURGUSU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya dair, “Evrensel prensiptir; masumiyet karinesi esastır. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. Hiçbirimiz dosyanın içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Savcının iddianamesini değerlendirecek olan siyasiler değil.” açıklamasında bulundu.

YAPAY ZEKANIN ÖĞRETİCİ TAKDİRI

Soruşturma sürecinin başladığı günden beri CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu durumu Cumhurbaşkanına ve partisine yönelik bir darbe girişimi olarak değerlendirdiğini belirten Çelik, “Sayın Özel’in kullandığı kavramlar, herhangi bir siyasi değerlendirmenin temelini teşkil edecek, okuryazarlık konusunda CHP’de ağır bir sorun olduğunu bir kere daha gösteriyor. Yapay zeka bile CHP’nin ortaya koyduğu argümanlardan daha iyi argüman ortaya koyabilir.” ifadelerini kullandı.

MİLLET İRADESİNE OLAN VURGULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin her daim demokrasi ile yan yana anıldığını kaydeden Çelik, “Biz karşımıza en karanlık odakların çıktığı zamanda bile millet iradesine giderek bu ülkede büyük değişimleri gerçekleştirmiş bir partiyiz. CHP’nin karanlık koridorlarda millet iradesini sakatlamaya yönelik faaliyette bulunduğu görülmektedir.” şeklinde konuştu.

Çelik, “Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan bütün iddialar, uzun zamandır CHP’liler tarafından zaten ifade ediliyordu. Bunlar kamuoyunun yabancısı olduğu iddialar değil. Sayın Özel bize saldıracağına, saygısız ifadeler kullanacağına, bizzat CHP’liler tarafından dile getirilen bu iddialarla ilgili ne düşündüğünü açıklamalıdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.