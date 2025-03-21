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Akaryakıt Fişi Sahteciliği Operasyonu

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KURULAN SORUŞTURMA VE YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekipleri, sahte fişlerin düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiğini tespit etti. Bu sahte akaryakıt fişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak sunularak, ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açtı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE GÖZALTILAR

Bursa merkezli olarak İstanbul, Ordu ve Amasya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i, emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. A.A. (56) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN VE KONTROL ALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dolayı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T. (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.

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