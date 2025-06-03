Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor!

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Benzin, mazot ve motorin gibi akaryakıt türlerine yapılan zamlar, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Günlük olarak araştırılan konular arasında benzin litre fiyatı ve mazot litre fiyatı geliyor. Araç sahipleri, “Benzine zam geldi mi?”, “Mazota zam var mı?” gibi soruları sıklıkla araştırıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgiler…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

03.06.2025 itibarıyla geçerli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: Kurşunsuz 95 (Excellium 95) litre fiyatı 46,81 TL, motorin litre fiyatı ise 46,12 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, motorin (Excellium) da aynı fiyat olan 46,12 TL’den satılmaktadır. Fuel Oil kilosu ise 27,80 TL’dir.

FİYAT HESAPLAMALARI VE ETKENLER

Türkiye’de akaryakıt fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatı üzerine ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük döviz kuru takibiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken meydana gelen değişimler sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve bölgeler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.