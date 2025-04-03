Gündem

Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor: Zam Beklentisi

akaryakit-fiyatlari-guncelleniyor-zam-beklentisi

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, otogaza ise bu cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatları İstanbul’da 46 lira 27 kuruş, Ankara’da 47 lira 29 kuruş, İzmir’de ise 47 lira 65 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Otogazın litre fiyatları ise İstanbul’da 28 lira 19 kuruş, Ankara’da 28 lira 9 kuruş ve İzmir’de 28 lira 4 kuruştan satılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Aktör Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan boykot çağrısıyla ilgili yapılan operasyonda ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı.
Gündem

Güler Erdoğan’ın Giresun’daki Talihsiz Ölümü

27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, bayram dönüşü Giresun'da alkollüyken geçmeye çalıştığı köprüden düştü ve üzerindeki aracın geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.