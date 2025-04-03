Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor: Zam Beklentisi

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Benzin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, otogaza ise bu cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatları İstanbul’da 46 lira 27 kuruş, Ankara’da 47 lira 29 kuruş, İzmir’de ise 47 lira 65 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Otogazın litre fiyatları ise İstanbul’da 28 lira 19 kuruş, Ankara’da 28 lira 9 kuruş ve İzmir’de 28 lira 4 kuruştan satılıyor.