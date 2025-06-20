Akaryakıt Fiyatları Yeniden Artıyor

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacak. Sektör kaynaklarından elde edilen verilere göre, benzinin litre fiyatı 1.51 TL artacak, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Bu zamlar, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Zam kararının arkasında, İsrail ve İran arasındaki çatışma nedeniyle yükselen Brent petrol fiyatları yer alıyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara yaklaşan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselme ihtimaline dikkat çekiyor.

ZAM RAKAMLARI VE DÖNEMSEL DEĞİŞİM

Son bir hafta içerisinde benzine 3 TL, motorine ise 5 TL zam geldi. 12 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46.96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46.27 TL olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana akaryakıtta peş peşe gelen zamlarla birlikte benzinin toplamda 3 TL, motorinin ise 5 TL artış göstermiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59 TL

LPG: 24.94 TL