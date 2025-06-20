Gündem

Akaryakıt Fiyatları Yeniden Artıyor

akaryakit-fiyatlari-yeniden-artiyor

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yapılacak. Sektör kaynaklarından elde edilen verilere göre, benzinin litre fiyatı 1.51 TL artacak, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam bekleniyor. Bu zamlar, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Zam kararının arkasında, İsrail ve İran arasındaki çatışma nedeniyle yükselen Brent petrol fiyatları yer alıyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara yaklaşan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselme ihtimaline dikkat çekiyor.

ZAM RAKAMLARI VE DÖNEMSEL DEĞİŞİM

Son bir hafta içerisinde benzine 3 TL, motorine ise 5 TL zam geldi. 12 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46.96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46.27 TL olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana akaryakıtta peş peşe gelen zamlarla birlikte benzinin toplamda 3 TL, motorinin ise 5 TL artış göstermiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 49.99 TL
Motorin: 51.39 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 49.84 TL
Motorin: 51.27 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara
Benzin: 50.66 TL
Motorin: 52.24 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir
Benzin: 50.99 TL
Motorin: 52.59 TL
LPG: 24.94 TL

ÖNEMLİ

Flaş

Dördüncü Kez Hamile Oluyor!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Caroline rolüyle tanınan Wilma Elles, dördüncü çocuğunu bekliyor. Anne olmaya hazırlanan Elles'in yeni heyecanı dikkat çekiyor.
Flaş

Kredi Kartı Limiti Artabilir

Kredi kartı kullanıcıları için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Nakit avans limiti 50 bin TL'ye çıkarılabilir ve taksit süresi 6 aya uzatılabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.