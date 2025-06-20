Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Geliyor

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları bir kez daha artacak. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam yapılması bekleniyor. Bu zamlar, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

BRENT PETROL FİYATLARI ARTIYOR

Zam kararının arkasında, İsrail-İran arasındaki çatışmalar nedeniyle yükselen Brent petrol fiyatları bulunuyor. Uluslararası piyasalarda 79 dolara yaklaşan Brent petrol, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda fiyatların daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.

SON BİR HAFTADA ZAMLAR YÜKSELDİ

Son bir hafta içinde benzine 3 TL, motorine ise 5 TL zam geldi. 12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana akaryakıta gelen art arda zamlarla birlikte benzine toplamda 3 TL, motorine ise 5 TL zam yapılmış oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59 TL

LPG: 24.94 TL