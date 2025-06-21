Akaryakıta Çifte Zam Yapıldı!

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

İsrail ve İran arasında yaşanan savaş nedeniyle petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bu durum akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar meydana getiriyor. Bu geceki zam ile birlikte motorin 55 lirayı, benzin ise 52 lirayı aştı. Son hafta içerisinde motorinde 8,5 lira, benzinde ise 4,5 lira zam oldu. İsrail’in İran’ı vurduğu 13 Haziran’da brent petrolün varil fiyatı bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara ulaştı. Savaş öncesi yaşanan fiyat artışları da eklendiğinde, aylık artış oranı yüzde 20’yi geçti.

YEREL FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Benzin fiyatları, 12 Haziran’da İstanbul’da 46 lira 96 kuruş, Ankara’da 47 lira 63 kuruş olarak kaydedildi. Motorin fiyatları ise İstanbul’da 46 lira 27 kuruş, Ankara’da 47 lira 12 kuruş seviyesindeydi. 13 Haziran’da benzin İstanbul’da 48 lira 39 kuruş, motorin 46 lira 27 kuruş düzeyinde sabit kaldı. 19 Haziran’da benzin fiyatı 49 lira 97 kuruş, motorin fiyatı ise 51 lira 37 kuruşa yükseldi. Aynı gün Ankara’da benzin 50 lira 64 kuruşa, motorin 52 lira 22 kuruşa çıktı.

SON ZAMLARIN ETKİSİ

Bugün yapılan son zam ile birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51,50 TL, motorinin litre fiyatı ise 54,72 TL’ye yükseldi. Ankara’da benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin 55 lira 56 kuruşa çıktı. 13 Haziran’dan itibaren gelen zamlardan sonra, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödeme gerekecek. 60 litrelik depoya sahip benzinli araçlar için ise 270 liralık bir fark oluştu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Haziran tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

– İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 51,50 TL; motorin 54,72 TL; LPG 25,09 TL

– İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 51,35 TL; motorin 54,60 TL; LPG 24,49 TL

– Ankara: Benzin 52,16 TL; motorin 55,56 TL; LPG 24,99 TL

– İzmir: Benzin 52,49 TL; motorin 55,91 TL; LPG 24,94 TL