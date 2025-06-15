Akaryakıta Yeni Zam Geliyor

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ AKARYAKIT FİYATLARINI ARTIRDI

İsrail ve İran arasındaki artan gerilim, akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, savaş kaygılarıyla birlikte önemli bir artış gösterirken, döviz kurundaki dalgalanma da benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör oldu. Bu durum, yeni bir zam döneminin kapıda olduğunu işaret ediyor.

FİYATLARDA YENİ ARTIRIMLAR BEKLENİYOR

Son günlerde benzine yapılan 1.46 TL ve motorine yapılan 1.49 TL’lik zamların ardından, sektörden gelen bilgiler ışığında bu hafta ikinci bir fiyat artışı bekleniyor. Mevcut zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 48,61 TL, Ankara’da 48,59 TL ve İzmir’de 48,92 TL seviyesine yükseldi.

BENZİN FİYATINDA 50 LİRA SINIRI AŞILACAK

Sektör kaynakları, benzin fiyatlarına 1 lira 70 kuruş, motorin fiyatlarına ise 1 lira 30 kuruş daha zam geleceğini bildiriyor. Bu yeni zammın da birkaç gün içinde pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Öte yandan, LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, brent petrol ve döviz seyrinin devam etmesi durumunda akaryakıt zamlarının önümüzdeki dönemde de sürebileceğini belirtiyor.