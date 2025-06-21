Akaryakıta Yine Zam Geldi!

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

İsrail-İran çatışmaları nedeniyle petrol fiyatları hızla yükseliyor, bu da akaryakıt fiyatlarında keskin artışlara yol açıyor. Düzenlenen güncellemelerle birlikte motorin fiyatı 55 lirayı, benzin fiyatı ise 52 lirayı aşıyor. Son bir haftada motorin 8 buçuk, benzin ise 4 buçuk lira zamlandı. Söz konusu savaşın ardından petrol fiyatlarının artmasıyla akaryakıt zamları da ardı ardına geliyor. 13 Haziran’da İsrail’in İran’a düzenlediği saldırının ardından brent petrol varil fiyatı bir günde yüzde 10 artarak 78 dolara ulaştı. Savaş öncesi yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte aylık artış oranı yüzde 20’yi geçti.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

12 Haziran’da İstanbul’da benzin 46 lira 96 kuruş, motorin ise 46 lira 27 kuruştu. 13 Haziran’da benzin fiyatı İstanbul’da 48 lira 39 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı 46 lira 27’de sabit kalmıştı. 19 Haziran’da benzin fiyatı 49 lira 97 kuruşa, motorin fiyatı ise 51 lira 37 kuruşa yükseldi. Ankara’da da benzin 50.64 TL’ye, motorin 52.22 TL’ye çıktığı görüldü. Son zamlarla İstanbul’da benzinin litre fiyatı 51.50 TL’ye, motorinin fiyatı ise 54.72 TL’ye ulaştı. Ankara’da benzin 52 lira 16 kuruşa, motorin ise 55 lira 56 kuruşa yükseldi.

DOLU DEPO İÇİN GEREKEN MALİYETLER

13 Haziran’dan itibaren gelen zamlar sonrası dizel bir aracın deposunu doldurmak için yaklaşık 500 lira, 60 litrelik depoya sahip benzinli araçlar için ise 270 lira daha fazla harcama yapılması gerekiyor. 21 Haziran güncel akaryakıt fiyatları şöyle sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.50 TL

Motorin: 54.72 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.35 TL

Motorin: 54.60 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 52.16 TL

Motorin: 55.56 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 52.49 TL

Motorin: 55.91 TL

LPG: 24.94 TL