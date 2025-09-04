Akaryakıtta KDV Farkı Kaldırıldı

HÜKÜMETTEN KDV DÜZENLEMESİ

Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılması, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, KDV Kanunu’nda gerçekleşen değişikliklerin uygulama usul ve esaslarını örneklerle sundu.

SAVUNMA VE İÇ GÜVENLİK İHTİYAÇLARINA İSTİSNA

Yapılan değişiklikle, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için yapılacak taşıt teslimleri için istisna kapsamına alındı. Ayrıca, KDV Kanunu çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfların taşınmaz satışlarıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın arsa ve arazi teslimlerine KDV istisnası uygulanacak.

AKARYAKIT İTHALATINDA KDV DENGESİ

KDV Kanunu’nda yapılan bir diğer değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV teminat tutarının da KDV matrahına dahil edilmesi sağlandı. Bu düzenleme ile mükelleflerin akaryakıt ürününü ithal etmeleri ve yurt içinden almaları arasında yıllardır süregelen KDV ve ÖTV farklılığı KDV yönünden ortadan kaldırılmış oldu.

SAVUNMA SANAYİSİ PROJELERİNE İSTİSNA

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından onaylanan savunma sanayisi projeleri kapsamında imal edilen araçların üreticileri, bu üretimle ilgili mal ve hizmet alımları için KDV Kanunu na göre istisna hakkına sahip olacak.

YATIRIM TEŞVİKLERİNDE UZATMA KARARI

Sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesine sahip mükellefler için, belge kapsamındaki inşaat işlerine yönelik mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanan istisna süresi, Cumhurbaşkanı tarafından verilen yetki çerçevesinde 31 Aralık 2028’e kadar uzatıldı. Ayrıca, iade hakkı doğuran işlemler için amortismana tabi iktisadi kıymet dolayısıyla yüklenilen KDV’de uygulanacak iade hesabına yönelik farklı uygulamalara dair örneklerle detaylandırmalara son verildi.

KDV İADE ASGARİ TUTARI YÜKSELTİLDİ

KDV iade talepleri için belirlenen asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı ve tebliğin bu kısmı güncellendi. Ayrıca, “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, 7555 sayılı Kanun ile belirlenen ulusal güvenlik kuruluşlarının ÖTV istisnası kapsamındaki taşıt alımlarına dair açıklamalara yer verdi.