Akaryakıtta Yeni Dönem 2 Haziran’da Başlıyor

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGICI

Akaryakıt sektöründe önemli bir dijital dönüşüm süreci başlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren tüm akaryakıt satışlarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

İSTASYONLARA YENİ DONANIM ZORUNLULUĞU

Okumuş’un verdiği bilgilere göre, akaryakıt istasyonu işletmecileri, belirtilen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını edinip, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre hale getirmeleri gerekiyor. Eğer bu işlemler tamamlanmazsa, fiili satış işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

DÜZENLEMELERDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sistemle birlikte vergi uygulamaları açısından önemli değişiklikler de geliyor. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” şeklinde mükellefleri uyaran bir açıklama yaptı.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN KRİTİK TARİHLER

Araç sahipleri için belirlenmiş kritik tarihler şöyle:

– İşletmeye ait veya kiralanan taşıtlar için: 2 Haziran’a kadar başvuru, 30 Haziran 2025’e kadar TTB takılması.

– Sisteme dahil olmayan, ancak TTB kullanan taşıtlar için: 1 Temmuz 2025 itibarıyla işlem yapılması.

– Çift yakıtlı araçlar için: Alternatif yakıt deposuna 31 Aralık 2025’e kadar TTB taktırılması gerekiyor.

DIŞ SATIŞLARA YENİ SINIRLAMALAR

Yeni düzenlemeyle dış satışlar da kapsama alındı. 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme doğrultusunda, dökme yakıt alacak araçların akaryakıt istasyonları aracılığıyla satış yapması zorunlu hale geliyor. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamına alınamayacak ve bu durum kullanıcılar üzerinde büyük bir mali yük oluşturacak” şeklinde bir uyarıda bulundu.

PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.