Akaryakıtta Yeni Sistem 2 Haziran’Da Başlıyor

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Akaryakıt sektöründe önemli bir dijital dönüşüm süreci başlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 itibarıyla tüm akaryakıt satışlarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden yapılacağını açıkladı.

YENİ DONANIM ZORUNLULUĞU

Okumuş’un bildirdiğine göre, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, belirtilen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını temin edip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre etmek zorunda. Bu işlemler tamamlanmadığı sürece fiili satışlar yapılamıyor.

VERGİ BELGESİ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Yeni sistemle birlikte vergi uygulamalarında da köklü değişiklikler meydana geliyor. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” diyerek mükellefleri uyardı.

ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN TARİH UYARISI

Araç sahipleri için belirlenen kritik tarihler ise şöyle:

İşletmeye ait veya kiralanan taşıtlar için: 2 Haziran’a kadar başvuru, 30 Haziran 2025’e kadar TTB takılması.

Sisteme dahil olmayan, ancak TTB kullanan taşıtlar için: 1 Temmuz 2025 itibarıyla işlem yapılması.

Çift yakıtlı araçlar için: Alternatif yakıt deposuna 31 Aralık 2025’e kadar TTB taktırılması gerekiyor.

DIŞ SATIŞLARA SINIRLAMA GELİYOR

Yeni dönemde dış satışlar da kapsam altına alınıyor. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenlemeye göre, dökme yakıt alan araçların artık akaryakıt istasyonlarından satış yapmaları zorunlu hale geliyor. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilemeyecek, bu da kullanıcılar için büyük bir mali yük yaratacak” uyarısında bulundu.

PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.