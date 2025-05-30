Akaryakıtta Yeni Süreç 2 Haziran’da Başlıyor

AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Akaryakıt sektöründe önemli bir dijital dönüşüm süreci başlatılıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren tüm akaryakıt satışlarının, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden yapılacağını açıkladı.

İSTASYONLARDA YENİ DONANIM ZORUNLULUĞU

Okumuş’un ifadelerine göre, akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler, belirlenen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını temin edip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre etmeleri gerekiyor. Bu işlemlerin tamamlanmaması durumunda, fiili satışlar yapılamıyor.

VERGİ BELGESİ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Yeni sistemle birlikte vergi uygulamaları açısından önemli değişiklikler de geliyor. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” diyerek mükellefleri bu konuda uyardı.

ARAÇ SAHİPLERİNE TARİH UYARISI

Araç sahipleri için belirlenen kritik tarihler ise şöyle:

İşletmeye ait veya kiralanan taşıtlar için başvuru 2 Haziran’a kadar, TTB takılması ise 30 Haziran 2025’e kadar yapılmalı. Sisteme dahil olmayan, ancak TTB kullanan taşıtlar için ise işlem yapılması 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli. Çift yakıtlı araçlar için alternatif yakıt deposuna 31 Aralık 2025’e kadar TTB taktırılması gerekiyor.

DIŞ SATIŞLARA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte dış satışlar da kapsam altına alınıyor. 1 Ocak 2025’te devreye girecek düzenlemenin ardından, dökme yakıt alan araçların akaryakıt istasyonlarından satış yapmaları zorunlu hale gelecek. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilemeyecek, bu da kullanıcılar için büyük bir mali yük yaratacak” uyarısında bulundu. Ayrıca, PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum” dedi.