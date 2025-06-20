Akaryakıtta Yeniden Zam Bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3.30 TL zam yapılması bekleniyor. Bu zamlar gece yarısından itibaren pompada görülecek.

ZAM KARARININ SEBEBİ

Zam kararının arkasında, İsrail-İran çatışması nedeniyle artan Brent petrol fiyatları yatıyor. Uluslararası piyasalarda 79 doları geçen Brent petrol fiyatları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması durumunda akaryakıt fiyatlarının daha fazla yükselebileceğine dikkat çekiyor.

BİR HAFTADA ZAMLAR

12 Haziran 2025’te İstanbul’da benzinin litre fiyatı 46,96 TL, motorinin litre fiyatı ise 46,27 TL seviyesindeydi. Ancak o tarihten bu yana yapılan zamlar ile birlikte benzin fiyatı toplamda 3 TL, motorin fiyatı ise 5 TL artmış oldu.

20 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Haziran 2025 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

**İstanbul Avrupa Yakası:**

Benzin: 49.99 TL

Motorin: 51.39 TL

LPG: 25.09 TL

**İstanbul Anadolu Yakası:**

Benzin: 49.84 TL

Motorin: 51.27 TL

LPG: 24.49 TL

**Ankara:**

Benzin: 50.66 TL

Motorin: 52.24 TL

LPG: 24.99 TL

**İzmir:**

Benzin: 50.99 TL

Motorin: 52.59 TL

LPG: 24.94 TL